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        Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci, projelerini değerlendirdi

        Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ilçenin coğrafi yapısı ve doğal güzellikleri bakımından hava, su ve doğa sporlarına uygun bir yer olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 14:47 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:14
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        Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci, projelerini değerlendirdi
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        Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ilçenin coğrafi yapısı ve doğal güzellikleri bakımından hava, su ve doğa sporlarına uygun bir yer olduğunu söyledi.

        Cebeci, Obruk Barajı kenarında yer alan Oğuzlar Belediyesi Altınkoz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ilçenin turizm potansiyelinin henüz keşfedilemediğini belirtti.

        İlçenin coğrafi işaret tescilli Oğuzlar ceviziyle Türkiye'de tanındığına dikkati çeken Cebeci, ancak Obruk Barajı başta olmak üzere doğal güzelliklerinden henüz yeterince istifade edemediklerini kaydetti.

        Cebeci, bölgedeki turizm potansiyelini ekonomiye kazandırmak amacıyla projeler hazırladıklarını dile getirerek, "Denizi olmayan Çorum ilimizde baraj üzerine yapacağımız yüzer havuz projemizi hayata geçirerek tatile gidemeyen insanlarımızın ayağına denizi getireceğiz. İnsanlarımızın tekne turlarının yapıldığı, kanolara, yunuslara binildiği yelken yarışlarının yapıldığı, olta balıkçılarının huzur bulduğu bir bölge hayalimizdir." dedi.

        Tekke Dağı'nı paraşüt sporu için tescillettiğini, burada düzenlenen festivalle Türkiye'de paraşüt sporunu yapan insanların dikkatini çektiklerini anlatan Cebeci, "Hava sporlarına uygun ilçemizde bu sene Tekke Dağı paraşüt alanımızı tescilletilerek, ilkini ve Çorum'da ilk olan paraşüt festivalimizi yaptık. Paraşüt festivalini geleneksel hale getirerek her yıl yapacağız. Bu festivalimizi off-road turları, motor kros, ATV turları gibi doğa sporları ile destekleyerek yaylalarımızı da turizme kazandıracağız." diye konuştu.

        Bölgede konaklama ihtiyacını gidermek için bungalov evler, otel, karavan ve çadır parkı yapacaklarını aktaran Cebeci, şunları söyledi:

        "Oğuzlar yaylalarında bungalov evleriyle, karavan park ve çadır parkları ile turizmin gözde yerleri olacak. Çağıl Tepe seyir teras ve mesire alanı projemizi gerçekleştirdiğimizde insanlarımız doğal yaşamı doya doya yaşayacak. Oğuzlarda atıl vaziyette akan maden suyumuzun bulunduğu alanında mesire alanı yaparak halkımızın hizmetine sunacağız."

        Oğuzlar'ın İç Anadolu Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunun altını çizen Cebeci, buraya yapılacak yatırımların ilçenin yanı sıra hem Çorum'a hem de Türkiye'ye katma değer sağlayacağını sözlerine ekledi.

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