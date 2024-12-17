İskilip'te "Merkezimiz Her Yerde Projesi" kapsamında etkinlik yapıldı

Program kapsamında, geleneksek okçuluk, dart, kort tenisi, geleneksel çocuk oyunları, koordinasyon parkuru, boks, yüz boyama ve duvar boyama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Ziyarette gönüllü İskilipli Atıf Hoca Kız Yurdu gönüllülerince örülen atkı ve tokalar ile İskilip Genç Kızılay gönüllülerinin tasarladığı kumbaralar öğrencilere hediye edildi.

İskilip Gençlik Merkezi görevlileri ve İskilipli Atıf Hoca Kız Yurdu'ndan gönüllü öğrenciler, proje kapsamında Aşağıörenseki Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

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