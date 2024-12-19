Çorum'da havaya ateş eden bir kişi gözaltına alındı

Polis ekiplerince yapılan araştırmada silahla ateş ettiği tespit edilen A.S. (21) yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri ekiplerince yapılan çalışmada, bir evin bahçesine atılmış 2 pompalı tüfek ve çok sayıda boş kovan tespit edildi.

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