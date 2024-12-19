Çorum'da havaya ateş eden bir kişi gözaltına alındı
Çorum'da sokakta havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.
Çorum'da sokakta havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.
Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 9. Sokak’ta silah sesi duyan gece bekçileri, çevrede yaptığı araştırmada boş tüfek kovanlarına rastladı.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Olay yeri ekiplerince yapılan çalışmada, bir evin bahçesine atılmış 2 pompalı tüfek ve çok sayıda boş kovan tespit edildi.
Polis ekiplerince yapılan araştırmada silahla ateş ettiği tespit edilen A.S. (21) yakalanarak gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.