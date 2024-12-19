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        Hitit Üniversitesinde kadınlara yönelik "Altın Bilgi Günleri" başladı

        Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesinde ev kadınlarına yönelik "Altın Bilgi Günleri" eğitim programı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:36 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:51
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        Hitit Üniversitesinde kadınlara yönelik "Altın Bilgi Günleri" başladı
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        Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesinde ev kadınlarına yönelik "Altın Bilgi Günleri" eğitim programı başladı.

        İlçedeki ev kadınlarının akademik bilgiyle buluşturulması amacıyla başlatılan eğitim programı kapsamında 20 kadın dersbaşı yaptı.

        Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin topluma yönelik hizmet üretmek konusunda güzel bir proje daha başlattığını söyledi.

        "Altın Bilgi Günleri" ile kadınlara 6 hafta boyunca aile içi iletişimden bilişim teknolojilerine kadar birçok alanda eğitim verileceğini belirten Baykam, eğitimle ev kadınlarının kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmelerini hedeflediklerini kaydetti.

        Baykam, "Hepsi çok hevesli. Gerçekten bu eğitim sürecinde çok büyük bilgi ve tecrübeler edineceklerinden eminiz. Burada aile içi iletişimi, eşler arası ve çocuklarıyla iletişimi öğrenecekler. Sonuçta toplumda sahip olmaları gereken birçok konudaki bilgi, akademik kadrolar tarafından kendilerine verilecek." dedi.

        Sungurlu MYO Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı ise sahip oldukları bilgi ve birikimi topluma aktarmayı önemsediklerini anlattı.

        Eğitim programı ile ev hanımlarına bilgi aktarmayı istediklerini belirten Bağcı, "Kadınların sosyal hayatlarında yer alan 'altın günü'nden yola çıkarak bir program tasarladık. Kendilerine altın niteliğinde bilgiler sunmayı hedefliyoruz. Uzmanlık alanımız çerçevesinde kadınların toplumda ihtiyaç duyduğu başlıkları eğitim programına dahil ettik. Bunlar eşler arası iletişimden, çocuk ihmal ve istismarına, güvenli sosyal medyalarından, kadın girişimciliğine, ilaç kullanımından bağımlılığa kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu anlamda kadınlarımızı daha donanımlı hale getirerek toplumumuzun refah seviyesini arttırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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