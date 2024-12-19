Hitit Üniversitesinde kadınlara yönelik "Altın Bilgi Günleri" başladı

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesinde ev kadınlarına yönelik "Altın Bilgi Günleri" eğitim programı başladı.

İlçedeki ev kadınlarının akademik bilgiyle buluşturulması amacıyla başlatılan eğitim programı kapsamında 20 kadın dersbaşı yaptı.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin topluma yönelik hizmet üretmek konusunda güzel bir proje daha başlattığını söyledi.

"Altın Bilgi Günleri" ile kadınlara 6 hafta boyunca aile içi iletişimden bilişim teknolojilerine kadar birçok alanda eğitim verileceğini belirten Baykam, eğitimle ev kadınlarının kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmelerini hedeflediklerini kaydetti. Baykam, "Hepsi çok hevesli. Gerçekten bu eğitim sürecinde çok büyük bilgi ve tecrübeler edineceklerinden eminiz. Burada aile içi iletişimi, eşler arası ve çocuklarıyla iletişimi öğrenecekler. Sonuçta toplumda sahip olmaları gereken birçok konudaki bilgi, akademik kadrolar tarafından kendilerine verilecek." dedi.