Çorum'da devrilen okul servisindeki 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen okul servisindeki 4 ilkokul öğrencisi, hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen okul servisindeki 4 ilkokul öğrencisi, hastaneye kaldırıldı.
Yorganlı köyü yolunda bir okul servisinin devrildiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü ve servisteki 4 öğrencinin yara almadan kurtulduğu kazanın ardından öğrenciler, tedbir amacıyla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, hastanede ziyaret ettiği çocuklara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.