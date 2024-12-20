Çorum'da devrilen okul servisindeki 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, hastanede ziyaret ettiği çocuklara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yorganlı köyü yolunda bir okul servisinin devrildiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.