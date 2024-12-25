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        Çorum'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

        Çorum'da yangın çıkan apartmanın 4. katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 01:14 Güncelleme: 25.12.2024 - 01:21
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        Çorum'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
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        Çorum'da yangın çıkan apartmanın 4. katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 56. Sokak'ta 4 katlı binanın sığınak kısmında, eşyaların tutuşması sonucu yangın çıktı.

        Yangın nedeniyle bina ve daireler dumanla kaplandı.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        4. kattaki dairenin balkonunda mahsur kalan Satılmış Y. ve Menekşe Y, İtfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı.

        Dumandan etkilenen Satılmış Y. ambulansta tedavi edilirken Menekşe Y. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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