Çorum'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
Çorum'da yangın çıkan apartmanın 4. katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çorum'da yangın çıkan apartmanın 4. katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 56. Sokak'ta 4 katlı binanın sığınak kısmında, eşyaların tutuşması sonucu yangın çıktı.
Yangın nedeniyle bina ve daireler dumanla kaplandı.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4. kattaki dairenin balkonunda mahsur kalan Satılmış Y. ve Menekşe Y, İtfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı.
Dumandan etkilenen Satılmış Y. ambulansta tedavi edilirken Menekşe Y. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında hasar meydana geldi.
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