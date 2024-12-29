Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da kaz dövüşü yaptırdığı belirlenen 70 kişiye 7 bin 216'şar lira ceza

        Çorum'un Alaca ilçesinde kaz dövüşü yaptırdığı belirlenen 70 kişiye 7 bin 216'şar lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 20:52 Güncelleme: 29.12.2024 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da kaz dövüşü yaptırdığı belirlenen 70 kişiye 7 bin 216'şar lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Alaca ilçesinde kaz dövüşü yaptırdığı belirlenen 70 kişiye 7 bin 216'şar lira idari para cezası uygulandı.

        Alınan bilgiye göre, cumhuriyet savcısı, spor yapmak için gittiği İlçe Stadyumu'nda tribünlerin arkasındaki bölümde kalabalık grubu fark etti.

        Yakından baktığında kaz dövüşü yapıldığını gören cumhuriyet savcısı, polis merkezini arayarak durumu bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada cumhuriyet savcısını fark edenler, stadyumdan ayrıldı.

        Stadyumun güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri 70 kişiye 7 bin 216'şar lira idari para cezası uyguladı.

        Kaz dövüşünün yapıldığı anlar, stadın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        İngiltere'den Esma Esad açıklaması
        İngiltere'den Esma Esad açıklaması
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!

        Benzer Haberler

        Çorum'da Kore gazisi Abdullah Topal vefat etti
        Çorum'da Kore gazisi Abdullah Topal vefat etti
        Bez bebek içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
        Bez bebek içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
        Çorum'da oyuncak bebeğin içine uyuşturucu sakladığı belirlenen 8 kişi yakal...
        Çorum'da oyuncak bebeğin içine uyuşturucu sakladığı belirlenen 8 kişi yakal...
        Çorum'da okuldaki dolaba giren fareyi çıkartma çalışmaları kameraya yansıdı
        Çorum'da okuldaki dolaba giren fareyi çıkartma çalışmaları kameraya yansıdı
        Çorum'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı
        Çorum'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı
        Çorum'da İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı
        Çorum'da İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı