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        Çorum'da şehit aileleri yeni yıla Şehitlik'te girdi

        Çorum'da şehit aileleri, yeni yıla Çorum Şehitliği'nde girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:00 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:17
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        Çorum'da şehit aileleri yeni yıla Şehitlik'te girdi
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        Çorum'da şehit aileleri, yeni yıla Çorum Şehitliği'nde girdi.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesince, yılbaşı dolayısıyla Çorum Şehitliği'nde program düzenlendi.

        Program kapsamında şehit aileleri, gece saatlerinde Şehitlik'te bir araya geldi.

        Burada saat 00.00'da Kur'an okunduktan sonra şehitlerin ruhu için dua edildi.

        Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, duanın ardından şehit kabirlerini ziyaret etti.

        Şehit aileleriyle sohbet eden Çalgan, taziye dileklerini iletti.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, AA muhabirine, 8 yıldır her yılbaşı akşamı Şehitlik'te program düzenlediklerini söyledi.

        Programa katılımın her geçen yıl arttığını belirten Deniz, "Çorum'da bu şekilde bir birlik ve beraberliğin çıkması çok güzel. 31 Aralık gecesi herkes bir yerlerde, bir şekilde kutlama yapıyor. İnsanlar farklı şekillerde yeni yıla giriyor. Şehit aileleri olarak bizler de yeni yıla şehitlerimizle girmek istedik. 8 yıldır bu programı sürdürüyoruz. İnşallah nefes aldığımız sürece de devam edecektir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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