Çorum'da şehit aileleri yeni yıla Şehitlik'te girdi

Çorum'da şehit aileleri, yeni yıla Çorum Şehitliği'nde girdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesince, yılbaşı dolayısıyla Çorum Şehitliği'nde program düzenlendi.

Program kapsamında şehit aileleri, gece saatlerinde Şehitlik'te bir araya geldi.

Burada saat 00.00'da Kur'an okunduktan sonra şehitlerin ruhu için dua edildi.

Programa katılımın her geçen yıl arttığını belirten Deniz, "Çorum'da bu şekilde bir birlik ve beraberliğin çıkması çok güzel. 31 Aralık gecesi herkes bir yerlerde, bir şekilde kutlama yapıyor. İnsanlar farklı şekillerde yeni yıla giriyor. Şehit aileleri olarak bizler de yeni yıla şehitlerimizle girmek istedik. 8 yıldır bu programı sürdürüyoruz. İnşallah nefes aldığımız sürece de devam edecektir." dedi.