GÜNCELLEME - Çorum'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Yaralılardan Kazım Erken ve İrem Bal, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada sürücülerden Mahmut Gündede ve diğer araçlardan birinde bulunan Ömer Bal hayatını kaybetti. Kazım Erken, İrem Bal, Mustafa Ergün, Erol Başkeser ve Güler Uysal yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

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