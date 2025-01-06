Ahlatcı Çorum FK'de Kasongo ile yollar ayrıldı

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kabongo Kasongo ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu ile sözleşmenin karşılıklı anlaşarak sonlandırıldığı belirtildi.

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