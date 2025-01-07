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        Çorum'da ev sahibinin akrabasının saldırısına uğrayan kişi yaralandı

        Çorum'da ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada kiracı, ev sahibinin yakını tarafından başına kilitli parke taşı ile vurulması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 19:47 Güncelleme: 07.01.2025 - 19:47
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        Çorum'da ev sahibinin akrabasının saldırısına uğrayan kişi yaralandı
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        Çorum'da ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada kiracı, ev sahibinin yakını tarafından başına kilitli parke taşı ile vurulması sonucu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi 102 Evler 3. Sokak'ta Hamza S'nin kiracı olduğu, Güler K'ye ait evden duman yükseldiği ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada ev sahibinin akrabası İsmail K. ile kiracı Hamza S. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda İsmail K, kilitli parke taşı ile Hamza S. ve oğluna vurdu.

        Yaralanan Hamza S, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

        İsmail K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Hamza S, gazetecilere, evdeki yangının kira bedeli nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı ev sahibi tarafından çıkarıldığını iddia etti.

        Ev sahibinin yeni kira bedelini 10 bin lira olarak belirlediğini, bu bedeli ödemeyeceğini belirttiğinde tehdit edildiğini ileri süren Hamza S, ev sahibinden ve akrabasından şikayetçi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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