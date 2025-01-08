Çorum'da apartman dairesine silahla ateş edildi

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde boş olan bir apartman dairesine yüzleri maskeli iki kişi tarafından silahla ateş edildi.

Çorum'da boş olan bir apartman dairesine pompalı tüfekle ateş edildi.

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