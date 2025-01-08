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        Çorum'da apartman dairesine silahla ateş edildi

        Çorum'da boş olan bir apartman dairesine pompalı tüfekle ateş edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 09:20 Güncelleme: 08.01.2025 - 09:20
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        Çorum'da apartman dairesine silahla ateş edildi
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        Çorum'da boş olan bir apartman dairesine pompalı tüfekle ateş edildi.

        Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde boş olan bir apartman dairesine yüzleri maskeli iki kişi tarafından silahla ateş edildi.

        İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

        Açılan ateş sonucu dairenin camları kırılırken, olay yeri inceleme ekiplerince sokakta boş tüfek kovanları tespit edildi.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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