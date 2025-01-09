İskilip'te orman yangınlarına karşı farkındalık toplantısı yapıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde orman yangınlarına karşı farkındalık toplantısı yapıldı.

İskilip Orman İşletme Müdürlüğünce, Elmabeli Orman Deposunda düzenlenen toplantıda orman yangınlarının önlenmesi konusunda alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci, toplantıda yaptığı konuşmada, ormanların en değerli zenginliklerden biri olduğunu belirterek, herkesin ormanları koruma konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıya İskilip Kaymakam Vekili ve Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kurumeşe, Orman Yangınları Şube Müdürü Engin Keleş, İskilip Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, İskilip Müftüsü Şuayip Güllü ve muhtarlar ile kooperatif üyeleri katıldı.