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        AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 18:45 Güncelleme: 10.01.2025 - 18:45
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        AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, gazetecilerle bir araya geldi
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        AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Ahlatcı, kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, gazeteciliğin çok önemli bir meslek olduğunu söyledi.

        Basının demokrasi için "olmazsa olmaz" hükmünde olduğunu belirten Ahlatcı, "Gazeteciler olarak haber kaynağı ile vatandaş arasında köprü olmanız ve mesleğinizi icra etmeniz adına hepinize teşekkür ediyorum. Allah memleketimizde birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu daim eylesin." dedi.

        Ahlatcı, kentteki basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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