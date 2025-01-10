Çorum Belediye Başkanı Aşgın, gazetecilerle bir araya geldi

Etkinlik, müzik eşliğinde eğlence ile devam etti.

Aşgın, şehit ve vefat eden gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.

İnsanların, kurumların yaptığı güzel işlerin basın aracılığıyla topluma aktarıldığını belirten Aşgın, "Zaman zaman karşı karşıya geldiğimiz, yazılanlar hoşumuza gitmeyince sesimizi yükselttiğimiz, bazen birbirimizi anlamamaktan kaynaklanan olumsuzluklar olmuş olabilir. Aynı şehirde yaşıyoruz, hep beraber sevgiyi büyütmemiz lazım." dedi.

Aşgın, Çorum Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, gazetecilerin özel bir iş yaptığını söyledi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

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