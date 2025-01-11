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        Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 30 bin 200 lira ceza

        Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne 30 bin 200 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 09:56 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:56
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        Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 30 bin 200 lira ceza
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        Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne 30 bin 200 lira ceza uygulandı.

        Mücahit K. idaresindeki 06 EYM 87 plakalı otomobil, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde'de, polisin "dur" ihtarına uymayarak ters yönde kaçmaya başladı.

        Otomobil, kovalamaca sonucu Kale Mahallesi Meram 1. Sokak'ta yakalandı.

        Sürücüye "dur ihtarına uymamak", "ters yöne girmek", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "yetersiz belge ile araç kullanmak" suçlarından 30 bin 200 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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