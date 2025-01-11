Çorum BİLSEM öğrencisi Ahmet Said Satıcı Bilim Olimpiyatları'nda derece aldı

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ahmet Said Satıcı'nın, TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları 2. Aşamasında "Ortaokul bilgisayar" dalında gümüş madalya kazandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 9 dalda 515 öğrencinin yarıştığı yarışmada Satıcı'nın önemli bir başarı elde ettiği belirtildi.

Ahmet Said Satıcı'nın elde ettiği başarıdan dolayı TÜBİTAK Kış Okulu ve Takım Seçme Sınavı'na davet edildiği, ayrıca mentörlük desteği ve para ödülü kazandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çorum Bilim ve Sanat Merkezimiz öğretmen ve öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara projeler üretiyor. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz rehberliğinde bilimsel çalışmalar yaparak bu çalışmaları yıl boyunca ürüne dönüştürmekte, okulumuz laboratuvarlarında geliştirdikleri projelerle onlarca TÜBİTAK derecesi, ülke ve dünya çapında yapılan birçok prestijli bilim yarışmasından dereceler elde etmektedir.

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gösterdikleri başarıdan dolayı Bilim Sanat Merkezimizi, öğretmenlerimizi, öğrencimizi ve ailesini tebrik ederiz."