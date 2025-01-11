Çorum'da polis sireni kullanan sürücüye 138 bin lira ceza uygulandı

Ayrıca Sedat U'nun sürücü belgesine bir ay el konuldu.

Sürücüye, "ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak"tan 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

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