Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramada 400 uyuşturucu hap, 50 gram uyuşturucu ve 150 gram kenevir tohumu ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçede satmak üzere şehir dışından uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen S.A. ve R.A. takibe alındı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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