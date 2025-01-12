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        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 17:42 Güncelleme: 12.01.2025 - 17:46
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        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçede satmak üzere şehir dışından uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen S.A. ve R.A. takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramada 400 uyuşturucu hap, 50 gram uyuşturucu ve 150 gram kenevir tohumu ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

        Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Osmancık Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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