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        Çorum'da memurlar iş bırakma eylemi yaptı

        Çorum'da KESK, Hür-Sen ve Birleşik Kamu-İş sendikası üyesi memurlar, 2025 yılı maaş zam oranını protesto etmek amacıyla eylem yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 13:48 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:48
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        Çorum'da memurlar iş bırakma eylemi yaptı
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        Çorum'da KESK, Hür-Sen ve Birleşik Kamu-İş sendikası üyesi memurlar, 2025 yılı maaş zam oranını protesto etmek amacıyla eylem yaptı.

        İş yerlerine gitmeyerek sabah saatlerinde Pir Baba Parkı'nda toplanan memurlar, Gazi Caddesi üzerinden Hürriyet Meydanı'na yürüdü.

        Yürüyüşte "Sefalet zammı değil emeğimizin karşılığını istiyoruz" yazılı pankart taşıyan memurlar, "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Genel grev genel direniş" şeklinde sloganlar attı.

        Birleşik Kamu-İş Çorum Şube Başkanı Tuğba Üreyen, Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma ve Hürriyetçi Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Mahmut Alparslan, burada yaptıkları konuşmalarla memurların zam taleplerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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