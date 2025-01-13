Çorum'da memurlar iş bırakma eylemi yaptı

Birleşik Kamu-İş Çorum Şube Başkanı Tuğba Üreyen, Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma ve Hürriyetçi Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Mahmut Alparslan, burada yaptıkları konuşmalarla memurların zam taleplerini dile getirdi.

Çorum'da KESK, Hür-Sen ve Birleşik Kamu-İş sendikası üyesi memurlar, 2025 yılı maaş zam oranını protesto etmek amacıyla eylem yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.