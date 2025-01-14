Çorum FK Başkanı Yalçın, 1. Lig'deki hedeflerini anlattı:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin başkanı Oğuzhan Yalçın, "Bu sene öncelikle mevcut durumun korunması gerektiğini düşünüyorum. Önce ligde kalmayı garantileyip sonra hedeflerimize ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Yalçın, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, 2,5 yıllık başkanlığı döneminde Çorum FK'ye önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'ye örnek bir altyapı tesisi kazandırmak üzere çalışma yürüttüklerini anlatan Yalçın, Çorum Belediyesinden devraldıkları 87 dekarlık at biniciliği tesisini hem binicilik hem de futbol oynanabilen spor kompleksi haline getireceklerini kaydetti.

Bu alanın 44 dekarlık bölümüne 2 futbol sahası ve 30 yataklı altyapı tesisi inşa etmeyi planladıklarını dile getiren Yalçın, tesisin temelini atıp, kalanını Çorum halkının desteğiyle tamamlamak istediklerini belirtti.

Oğuzhan Yalçın, bu sezon 1. Lig'in çok çekişmeli geçtiğini belirterek, "Bu sene lig çok zorlu. Belki de uzun yıllardır olmadığı kadar çekişmeli geçiyor. Küme hattı ile 2. sıra arasında 11 puan, play-off hattı ile de 4 puanlık fark var. Bu sene öncelikle mevcut durumun korunması gerektiğini düşünüyorum. Önce ligde kalmayı garantileyip sonra hedeflerimize ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Geçen sezon play-off yarı finalinde oynama başarısı gösterdiklerinin altını çizen Yalçın, bu sezon da ligin en az gol yiyen ve en az mağlup olan 4. takımı olduklarını söyledi.

- "Serkan hocaya güvendiğim için arkasındayım"

Teknik direktör Serkan Özbalta'nın istifa ettiğine dair üç kez haberler çıktığını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir takımın hocasının üç kere istifa ettiği haberini hiç gördünüz mü? Maalesef Çorum olarak bu konuda birinciliği yine ele aldık. Bunlar hoş haberler değil. Bazı süreçlerden sonra maalesef cevap vermemeyi ve umursamamayı yeğledim. Serkan hocaya çok saygı duyuyorum. Teknik direktörlüğünü çok beğeniyorum. İnsani anlamda karakterini, dürüstlüğünü çok beğeniyorum. Ben istikrardan yanayım. Serkan hocaya güvendiğim için arkasındayım. Takım iyi oynadığı, şu anki futboldan memnun olduğum için hocanın arkasındayım."