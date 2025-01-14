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        Çorum'da güvenlik kamerası sayesinde yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 hırsızlık zanlısı, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 21:38 Güncelleme: 14.01.2025 - 21:38
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        Çorum'da güvenlik kamerası sayesinde yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 hırsızlık zanlısı, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yakalandı.

        İlçe merkezindeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Sungurlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

        Hırsızlık yaptıktan sonra kıyafetlerini değiştirdikleri tespit edilen Z.O. (43) ve N.U. (23) takibe alındı.

        Kırıkkale'nin Delice ilçesine gittikleri tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Burada yapılan incelemede, Z.O'nun 157, N.U'nun ise 38 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sungurlu Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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