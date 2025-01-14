Çorum Valisi Çalgan'dan, kaza yerinde yaralanan trafik polisine ziyaret

Çorum Valisi Ali Çalgan, Alaca ilçesinde meydana gelen kazaya müdahale ederken yoldan geçen kamyonun çarpması sonucu yaralanan polis memurunu ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Çalgan, Alaca Bölge Trafik Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Erdal Baydar'ın tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Polis memurunun yanı sıra eşi Demet Baydar, ağabeyi Ali Fuat Baydar ve ailesine de geçmiş olsun dileklerini ileten Çalgan, Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut ve doktorlardan polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Çalgan, "Yaşadığımız bu talihsiz kaza hepimizi derinden üzdü. Polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alaca-Tokat kara yolu Ünalan köyü mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasına müdahale eden Baydar'a Fatih K. idaresindeki 34 HLA 026 plakalı kamyon çarpmış, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baydar, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.