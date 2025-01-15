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        Çorum'da yol kenarındaki bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Çorum'da yol kenarındaki bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 00:23 Güncelleme: 15.01.2025 - 00:24
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        Çorum'da yol kenarındaki bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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        Çorum’da yol kenarındaki bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Azerbaycan uyruklu Elmin Khalilov idaresindeki 35-ZA-134 yabancı plakalı tır, Çorum-Samsun kara yolu Ahmediye kavşağında refüjdeki çelik bariyere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Refüjde bulunan aydınlatma direği çarpmanın etkisiyle devrilirken, kurtarma çalışmaları nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Çorum istikametine yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, tırın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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