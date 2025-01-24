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        Çorum'da çocukların bulduğu 2 puhu yavrusu koruma altına alındı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde çocuklar tarafından parkta bulunan puhu yavruları koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 12:44 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:48
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        Çorum'da çocukların bulduğu 2 puhu yavrusu koruma altına alındı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde çocuklar tarafından parkta bulunan puhu yavruları koruma altına alındı.

        Sunguroğlu Mahallesi İhsan Emralioğlu Parkı'nda 2 çocuk, oyun oynadıkları sırada yerde 2 kuşun hareketsiz durduğunu fark etti.

        Çocukların haber vermesi üzerine parka gelen aileleri, 2 puhu yavrusunu Sungurlu Belediyesine götürdü.

        Burada veteriner hekimce yapılan incelemede sağlık sorunu olmadığı belirlenen puhu yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

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