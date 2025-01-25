AK Parti'li Uygur, partisinin Çorum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' şiarıyla, odak noktasına milletinin her ferdine hizmeti koyan ruhla geride bırakmış olduğumuz 23 senede gerçekten Türkiye tarihinin en büyük eserlerini, hizmetlerini milletimize kazandırdık." dedi.

Uygur, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Çorum 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek yola çıktıklarını belirten Uygur, AK Parti'nin 28 Şubat sürecinin hak ve özgürlükler anlamındaki karanlık ve buhranlı, aynı zamanda ekonomik manada büyük krizlerin yaşandığı Türkiye'sinde milletin içinden doğan bir siyasi hareket olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "milletin adamı" olduğunu vurgulayan Uygur, "İşte bu teşkilatlar da milletin adamının liderliğinde milletin talep ve beklentilerinden doğan bir siyasi hareket olarak elbette ki sıradan bir araya gelen insan topluluğu değildi. O dava ruhuyla, dava bilinciyle, ülkesine ve milletine hizmet etme sevdasıyla bir araya gelen bir siyasi hareketti AK Parti. İşte o heyecanla, o güçle, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' şiarıyla, odak noktasına milletinin her ferdine hizmeti koyan ruhla geride bırakmış olduğumuz 23 senede gerçekten Türkiye tarihinin en büyük eserlerini, hizmetlerini milletimize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Hak ve özgürlükler anlamında büyük reformlara imza attıklarını anlatan Uygur, vesayeti tarihe gömdüklerini, terörü bitme noktasına getirdiklerini kaydetti.

Millet iradesine ket vurulmaya çalışılan kritik dönemeçlerde Türk milletinin her ferdinin liderine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kendi iradesine sahip çıktığını dile getiren Uygur, "Ülke içerisinde kazandırdığımız eser, hizmet, hak ve özgürlükler alanındaki reformların yanında bu teşkilatlar, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, onun liderliğinde dünya mazlumlarına umut oldu. Ümmetin duasında oldu. Uluslararası siyasete artık yön veren bir ülke haline geldi." diye konuştu.