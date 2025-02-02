Çorum'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Çorum’da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne­ ve baba ile 2 çocukları hastanede tedavi altına alındı.

Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7. Sokak’taki bir evde yangın çıktı.

Yangını fark eden Ö.A. (34) ile eşi Z.A. (26), çocuklarını komşularına bırakarak yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkamet sahiplerince kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen Ö.A. ve Z.A. çifti ile 2 yaşındaki E.S.A. ve 5 yaşındaki S.R.A, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Elektrik sobasından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle ikamette hasar meydana geldi.