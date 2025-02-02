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        Çorum'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Çorum'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne­ ve baba ile 2 çocukları hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 10:38 Güncelleme: 02.02.2025 - 10:44
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        Çorum'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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        Çorum’da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne­ ve baba ile 2 çocukları hastanede tedavi altına alındı.

        Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7. Sokak’taki bir evde yangın çıktı.

        Yangını fark eden Ö.A. (34) ile eşi Z.A. (26), çocuklarını komşularına bırakarak yangına müdahale etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İkamet sahiplerince kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen Ö.A. ve Z.A. çifti ile 2 yaşındaki E.S.A. ve 5 yaşındaki S.R.A, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Elektrik sobasından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle ikamette hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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