Çorum'da park halindeyken geri kayan otomobil binanın merdivenlerinde asılı kaldı
Çorum'da engelli çocuğun el frenini indirmesi sonucu geri kayan otomobil, bir binanın merdivenlerinde asılı kaldı.
Çorum'da engelli çocuğun el frenini indirmesi sonucu geri kayan otomobil, bir binanın merdivenlerinde asılı kaldı.
Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Y.G, 19 US 933 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek markete girdi.
Bu sırada otomobilde bulunan sürücünün engelli çocuğunun el frenini indirmesi sonucu araç geri kaymaya başladı.
Bir binanın önündeki merdivenlere çarpan otomobil, merdivende asılı kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan bulunmayan kazada polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.
Aracın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.