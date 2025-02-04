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        Çorum'da denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda bakım onarım yaptı

        Çorum'da Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünce denetim ve takibi yapılan yükümlülerin yarıyıl tatilinde 3 okul ve pansiyonunda temizlik, bakım ve onarım yaptığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:55 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:00
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        Çorum'da denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda bakım onarım yaptı
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        Çorum'da Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünce denetim ve takibi yapılan yükümlülerin yarıyıl tatilinde 3 okul ve pansiyonunda temizlik, bakım ve onarım yaptığı bildirildi.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, denetimli serbestlik yükümlülerinin "Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma" yükümlülüğü kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi ve Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi ile bu okulların pansiyonlarında temizlik ile bakım ve onarım çalışması yaptığı aktarıldı.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin, okullarda yapılan çalışmaları takip ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yapılan bu çalışmaların, kamu yararı ile yükümlülerin toplumla bütünleşmeleri ve topluma faydalı bir birey olarak kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Çalışma yürütülen okulların idarecileri ve çalışanları, okullarda yürütülen faaliyetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirmiş, okulların tatil olmasından sonra yapılabilecek çalışmalara ilişkin kurumlar arası değerlendirilmelerde bulunulmuştur."

        Galeri
        Galeri

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