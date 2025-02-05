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        Çorum'da uyuşturucu kullanan 4 kişi yakalandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde uyuşturucu kullandıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:35 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:35
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        Çorum'da uyuşturucu kullanan 4 kişi yakalandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde uyuşturucu kullandıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

        Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen T.U'ya ait eve operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada 3 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 1 tabanca, tüfek mermileri, içinde sıvı uyuşturucu bulunduğu belirlenen 2 şırınga, kağıda sarılı uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan ev sahibi ile evde bulunan K.G, Ş.G. ve E.M'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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