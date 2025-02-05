Çorum'da uyuşturucu kullanan 4 kişi yakalandı

Operasyonda gözaltına alınan ev sahibi ile evde bulunan K.G, Ş.G. ve E.M'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Evde yapılan aramada 3 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 1 tabanca, tüfek mermileri, içinde sıvı uyuşturucu bulunduğu belirlenen 2 şırınga, kağıda sarılı uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

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