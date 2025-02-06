İskilip'te 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi
Çorum'un İskilip ilçesinde 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programları düzenlendi.
Çorum'un İskilip ilçesinde 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programları düzenlendi.
İskilip Ulu Camisi'nde düzenlenen programda, depremlerde hayatını kaybedenlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu.
İskilip İlçe Vaizi Mükerrem Özmen, etkinlikte, asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin ruhu için dua etti.
Etkinliğe İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
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