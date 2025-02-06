Ortaköy Kaymakamı Şapaloğlu, şehit kabirlerini ziyaret etti

Kabir ziyaretlerine Ortaköy İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahsun Kutlu, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yusuf Karatay ve İlçe Müftüsü Sadık Saran da katıldı.

5 Şubat'ta ilçede göreve başlayan Şapaloğlu, ikinci mesai günü ziyaret ettiği kabirlerde şehitlerin ruhu için dua etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.