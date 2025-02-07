Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Sakaryaspor'a konuk olacak
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse'nin Sakaryaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Ligde Çorum FK'nin 35, Sakaryaspor'un ise 27 puanı bulunuyor.
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