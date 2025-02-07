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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Sakaryaspor'a konuk olacak

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:28 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:28
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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Sakaryaspor'a konuk olacak
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.

        Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse'nin Sakaryaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

        Ligde Çorum FK'nin 35, Sakaryaspor'un ise 27 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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