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        Çorum'da 3 boyutlu yazıcıyla üretilen kalça protezi, ameliyatla hastaya uygulandı

        Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 boyutlu yazıcıyla üretilen kişiye özel kalça protezinin hastaya başarılı bir ameliyatla uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 10.02.2025 - 18:34
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        Çorum'da 3 boyutlu yazıcıyla üretilen kalça protezi, ameliyatla hastaya uygulandı
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        Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 boyutlu yazıcıyla üretilen kişiye özel kalça protezinin hastaya başarılı bir ameliyatla uygulandığı bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kalp ve tiroid rahatsızlıkları bulunan 68 yaşındaki F.A, 2011'de eklem rahatsızlığı nedeniyle kalça protezi ameliyatı oldu.

        Protezin gevşekliği üzerine başka bir hastanede ikinci kez kalça protezi ameliyatı olan F.A, bu uygulamanın da başarılı olmaması üzerine Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Sağ kalçasında ağrı ve yürüme zorluğu çeken F.A. için, buradaki muayenesinin ardından 3 boyutlu yazıcıda kişiye özel kalça implantı üretilmesi kararlaştırıldı.

        Üretimin ardından kalça protezi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Klinik Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Murat Çalbıyık tarafından yürütülen operasyonla F.A'ya uygulandı.

        Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, ameliyatın ardından hastanede gözlem altında tutulan hastayı ziyaret ederek, Çalbıyık'tan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

        Komut, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sahip olduğu çok nitelikli hekim kadrosu sayesinde her geçen gün ulusal görünürlük ve saygınlığının arttığını vurguladı.

        Ameliyatın teknolojik gelişmelerin sağlık alanındaki ivmelendirici ve çığır açıcı etkisinin somut bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Komut, "Hastanemiz günceli takip eden ve en son yenilikleri sağlık hizmeti sunumuna yansıtan donanım ve vizyondadır. Tüm kliniklerimizde hekimlerimizin tıbbi cihaz veya malzeme talepleri için ivedilikle temin çalışmaları yürütülmektedir. Bu önemli ameliyatı gerçekleştiren ekibimize teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığından alınan özel izinle gerçekleştirilen operasyon hastanemizde ilk olmakla birlikte ülkemizde de son derece sınırlı merkezde ve sınırlı sayıda uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Ameliyatı gerçekleştiren Çalbıyık ise Çorum'da ilk kez, Türkiye'de ise örneği çok az olan bir operasyonu başarıyla tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Hastanın kalça protezi 3D yazıcı teknolojisiyle kişiye özel olarak tasarlanıp üretildi. Bu gelişmiş teknoloji protez yerleştirme sürecinde çok önemli bir rol oynuyor. Protez uygulaması klinik olarak yüksek başarıyla sonuçlandı. Hastanın postoperatif iyileşme süreci oldukça olumlu ilerledi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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