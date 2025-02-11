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        Çorum Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının YKS ücretini karşılayacak

        Çorum Belediyesi Sosyal Destek Kartı kullanan ailelerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerinin sınav ücretinin Çorum Belediyesi tarafından ödeneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:22 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:22
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        Çorum Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının YKS ücretini karşılayacak
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        Çorum Belediyesi Sosyal Destek Kartı kullanan ailelerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerinin sınav ücretinin Çorum Belediyesi tarafından ödeneceği bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl üniversite sınavı heyecanı yaşayacak ve belediyenin Sosyal Destek Kartından faydalanan gençlere destek vermek amacıyla sınav ücretlerinin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından karşılanacağı belirtildi.

        Başvuruların belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne öğrencinin velisi tarafından yapılması gerektiği anlatılan açıklamada, "3 Mart mesai bitimine kadar başvurular yapılabilecek ve bu yardımdan yalnızca belediyemiz Sosyal Destek Kartı hizmetinden faydalanabilen aileler faydalanabilecektir." ifadesine yer verildi.

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