Çorum'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya UMKE ekibi ulaştı

Burada ilk müdahalesi yapılan O.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede etkili olan kar yağışından dolayı ambulansla ulaşımda güçlük yaşanması üzerine bölgeye arazi sürüş özelliklerine sahip araçla UMKE personeli sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezine 35 kilometre mesafedeki Karahisar köyünde yaşayan 86 yaşındaki O.S'nin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

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