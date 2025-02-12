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        Çorum'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya UMKE ekibi ulaştı

        Çorum'da rahatsızlanan 86 yaşındaki yaşlı adam, UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 02:00 Güncelleme: 12.02.2025 - 02:00
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        Çorum'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya UMKE ekibi ulaştı
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        Çorum'da rahatsızlanan 86 yaşındaki yaşlı adam, UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezine 35 kilometre mesafedeki Karahisar köyünde yaşayan 86 yaşındaki O.S'nin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

        İhbar üzerine köye ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Bölgede etkili olan kar yağışından dolayı ambulansla ulaşımda güçlük yaşanması üzerine bölgeye arazi sürüş özelliklerine sahip araçla UMKE personeli sevk edildi.

        Özel donanımlı araçla köye ulaşan UMKE ekibi, yaşlı adamı evinden alarak, acil yardım ambulansında bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

        Burada ilk müdahalesi yapılan O.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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