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        Bayat Kaymakamı Yüce köyleri ziyaret etti

        Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Derekutuğun ve Tepekutuğun köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 19:23 Güncelleme: 14.02.2025 - 19:23
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        Bayat Kaymakamı Yüce köyleri ziyaret etti
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        Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Derekutuğun ve Tepekutuğun köylerini ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüce, Derekutuğun ve Tepekutuğun köylerinde vatandaşlarla sohbet etti.

        Vatandaşların taleplerini dinleyen Yüce, ardından köy muhtarlarından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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