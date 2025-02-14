Bayat Kaymakamı Yüce köyleri ziyaret etti

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüce, Derekutuğun ve Tepekutuğun köylerinde vatandaşlarla sohbet etti.

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Derekutuğun ve Tepekutuğun köylerini ziyaret etti.

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