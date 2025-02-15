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        Çorum'da öğrenciler lise bahçesinde kurulan serada uygulamalı tarım eğitimi görüyor

        EMRAH AKILLI - Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) desteğiyle bahçede kurulan serada uygulamalı tarım eğitimi alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:30
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        Çorum'da öğrenciler lise bahçesinde kurulan serada uygulamalı tarım eğitimi görüyor
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        EMRAH AKILLI - Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) desteğiyle bahçede kurulan serada uygulamalı tarım eğitimi alıyor.

        Okul müdürlüğünce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan "Osmancık'ta Tarımın Geleceği İçin Sera Projesi" kapsamında okul bahçesinde 400 metrekarelik sera kuruldu.

        Öğrenciler, DOKAP'ın 1 milyon 795 bin lira hibe desteğiyle oluşturulan serada, ilk olarak 330 marul fidanını toprakla buluşturdu.

        Tarım bölümü öğrencilerinin serada yetiştireceği meyve ve sebzeler, aynı okulun yiyecek içecek bölümünde ürüne dönüştürülerek ilçedeki okulların pansiyonlarında kullanılacak.

        Okul Müdürü Ahmet Saltık, AA muhabirine, Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 3 yıl önce açılan tarım alanında 54 öğrencinin eğitime devam ettiğini söyledi.

        Okul bahçesinde sera oluşturduklarını belirten Saltık, "Seramızı öğrencilerimizle temelden kurduk ve ürün yetiştirecek seviyeye geldi. İlk üretim denemesi olarak marul fidesi dikimi yaptık. Nisan ayı itibarıyla öğrencilerimizle kuşkonmaz üretimi gerçekleştireceğiz. Üreteceğimiz kuşkonmazı okulumuzda bulunan yiyecek içecek bölümümüzde konserve yaparak değerlendirilmek üzere kendi mutfağımıza ve diğer pansiyonlu okullara göndereceğiz." dedi.

        Öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek istediklerini vurgulayan Saltık, "Öğrencilerimizin buradan sonra üniversite eğitimi alıp ziraat mühendisi olarak hem kendi bölgelerinde hem de ülkemizin çeşitli yerlerinde tarımla uğraşmalarını arzu ediyoruz." diye konuştu.

        Okulda görevli tarım alanı öğretmeni Hüseyin Çetinkaya da müfredatta yer alan örtü altı yetiştiriciliği dersi kapsamında serada uygulamalı eğitim yaptıklarını anlattı.

        Öğrencilerin modern tarım tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmesini amaçladıklarını vurgulayan Çetinkaya, "Öğrencilerimize teorik eğitimi aldıktan sonra uygulamalı eğitim veriyoruz. Seramızda özellikle damlama sulamayı yaptık. Az alandan çok verim almak birinci amacımız. İkincisi, damlama sulamayı kullanarak tasarruf elde etmek. Burada ekim tekniğini öğrettik. Tohumdan fide nasıl üretilir, malçlama alanlarına fideler nasıl dikilir gibi konularla uygulamalı eğitime başladık." diye konuştu.

        - Öğrenciler alanlarında uzmanlaşmayı hedefliyor

        10. sınıf öğrencisi Ahmet Efe Karaca ise okuldan tarım teknisyeni olarak mezun olduğunda modern tarım tekniklerini kullanarak üretim yapmayı düşündüğünü söyledi.

        Öğrencilerden Aya Amir Sarsar da ziraat mühendisi olmak istediğine dikkati çekerek, "Sınıfta gördüğümüz dersleri burada uygulayarak daha iyi öğreniyoruz. Ayrıca toprağa dokunmaktan, kendi fidelerimizi kendimiz dikerek yaptığımız işten mutlu oluyoruz." dedi.

        Görkem Güven ise ailesinin çiftliğinde gelecekte bilimsel tekniklerle tarım yapmayı sürdürmek istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Köyde ailemle çeltik ekiyoruz. Çeltik ekimini daha iyi anlamak ve sera gibi diğer tarım alanlarını daha iyi öğrenmek için bu okula geldim. Lise bittikten sonra üniversiteye gitmeyi düşünüyorum. Okul hayatım bittikten sonra da kendi köyümde çiftçilik yapıp bütün tarım uygulamalarını uzmanca yapmayı düşünüyorum."

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