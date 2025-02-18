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        Bayat ve Mecitözü'nden başarılı sporcular Ankara'yı gezdi

        Çorum'un Bayat ve Mecitözü ilçesinden çeşitli branşlarda başarılı olan sporcular, Ankara'yı gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:52 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:45
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        Bayat ve Mecitözü'nden başarılı sporcular Ankara'yı gezdi
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        Çorum'un Bayat ve Mecitözü ilçesinden çeşitli branşlarda başarılı olan sporcular, Ankara'yı gezdi.

        Bayat Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Bayat ve Mecitözü kaymakamlıklarınca organize edilen program kapsamında, farklı branşlarda dereceye giren öğrenciler, Vodafone Sultanlar Ligi'nde TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan Zerenspor-Bahçelievler Belediyespor karşılaşmasını izledi.

        Ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi'ni ziyaret eden öğrenciler, buradaki öğretmenlerle sohbet etti.

        Başarılı öğrenciler, Anıtkabir'i ziyaret ederek Ankara turunu tamamladı.​​​​​​​﻿

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