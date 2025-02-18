Bayat ve Mecitözü'nden başarılı sporcular Ankara'yı gezdi
Çorum'un Bayat ve Mecitözü ilçesinden çeşitli branşlarda başarılı olan sporcular, Ankara'yı gezdi.
Çorum'un Bayat ve Mecitözü ilçesinden çeşitli branşlarda başarılı olan sporcular, Ankara'yı gezdi.
Bayat Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Bayat ve Mecitözü kaymakamlıklarınca organize edilen program kapsamında, farklı branşlarda dereceye giren öğrenciler, Vodafone Sultanlar Ligi'nde TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan Zerenspor-Bahçelievler Belediyespor karşılaşmasını izledi.
Ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi'ni ziyaret eden öğrenciler, buradaki öğretmenlerle sohbet etti.
Başarılı öğrenciler, Anıtkabir'i ziyaret ederek Ankara turunu tamamladı.
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