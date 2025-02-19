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        Çorum'da yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:38 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:39
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        Çorum'da yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bekişler köyünde bir kişinin silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

        Evde yapılan aramada 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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