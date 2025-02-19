Çorum'da yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bekişler köyünde bir kişinin silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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