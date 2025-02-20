Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen Saraçoğlu, memleketi Çorum'da anıldı

Almanya'nın Hanau kentinde 2020'de yaşanan ırkçı terör saldırısının kurbanlarından Fatih Saraçoğlu, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde anıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, vefatının beşinci yılı dolayısıyla Saraçoğlu'nun Hacı Karani Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli müsteşar Gabriele Weinhold, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında görevli uzmanlar Fatma Feyza Yıldırım Sungur ve Tuğşad Özer ile vatandaşlar katıldı.

Törende Kur'an okunduktan sonra Saraçoğlu için dua edildi.