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        Çorum'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:31 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:31
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        Çorum'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının başlattığı çalışma kapsamında Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yasa dışı bahis oynadıkları ve oynattıkları belirlenen E.Ş, T.G, C.Y, Ş.B. ve S.Y'yi takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere ait 7 adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, yasa dışı bahis yoluyla yaklaşık 9 milyon lira gelir elde ettiği tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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