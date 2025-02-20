Çorum'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, yasa dışı bahis yoluyla yaklaşık 9 milyon lira gelir elde ettiği tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının başlattığı çalışma kapsamında Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yasa dışı bahis oynadıkları ve oynattıkları belirlenen E.Ş, T.G, C.Y, Ş.B. ve S.Y'yi takibe aldı.

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