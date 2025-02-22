Çorum'da çocuklar karda tepsilerle kayarak eğlendi
Çorum'un Dodurga ilçesinde çocuklar, karla kaplanan yollarda tepsilerle kayarak eğlendi.
Çorum'un Dodurga ilçesinde çocuklar, karla kaplanan yollarda tepsilerle kayarak eğlendi.
İlçede akşam kar etkili oldu. Sıcaklığın sıfır derecenin altında seyrettiği ilçede çocuklar, aileleriyle sokağa çıkarak kar topu oynadı.
Buhara Caddesi ve Hacılar Sokak'taki eğimi değerlendiren çocuklar, tepsilerle kayarak karın tadını çıkardı.
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