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        Çorum'da çocuklar karda tepsilerle kayarak eğlendi

        Çorum'un Dodurga ilçesinde çocuklar, karla kaplanan yollarda tepsilerle kayarak eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 00:16 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:25
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        Çorum'da çocuklar karda tepsilerle kayarak eğlendi
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde çocuklar, karla kaplanan yollarda tepsilerle kayarak eğlendi.

        İlçede akşam kar etkili oldu. Sıcaklığın sıfır derecenin altında seyrettiği ilçede çocuklar, aileleriyle sokağa çıkarak kar topu oynadı.

        Buhara Caddesi ve Hacılar Sokak'taki eğimi değerlendiren çocuklar, tepsilerle kayarak karın tadını çıkardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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