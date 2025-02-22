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        Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de yardımcı antrenör Ziya Akçeken, "Kazansaydık play-off için önemli bir galibiyet olurdu. Bundan dolayı biraz üzgünüz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 19:29 Güncelleme: 22.02.2025 - 19:29
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        Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de yardımcı antrenör Ziya Akçeken, "Kazansaydık play-off için önemli bir galibiyet olurdu. Bundan dolayı biraz üzgünüz." dedi.

        Teknik direktör Serkan Özbalta'nın kırmızı kart gördüğü maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Akçeken, müsabakaya istedikleri gibi başladıklarını ve ilk yarıyı 3-0 önde kapatabilecek pozisyonlar yakaladıklarını söyledi.

        Karşılaşmada rakiplerinin katı bir savunma anlayışıyla oynadığını belirten Akçeken, kenardan yapılan ortaların kalitesizliği nedeniyle gol bulmakta sorun yaşadıklarını aktardı.

        Ziya Akçeken, Adanaspor'un kazandığı penaltıyla ilgili, şunları kaydetti:

        "İlk yarının son dakikasında anlamsız bir penaltı moralimizi bozdu. Penaltıya anlam veremedik, çok da itiraz ettik. Çünkü dışarıda başlayan bir el hareketi var ve şiddetsiz bir hareket. Bunun gibi birçok pozisyon var. Maçın son dakikalarında Thomas Verheydt'in daha ağır bir pozisyonu var mesela. Elle çekilen, verilmeyen, VAR'a da gidilmeyen bir pozisyon. Hocamız her zaman hakemlere destek verdi ama maalesef enteresan kararlara şahit oluyoruz. Kamuoyunda yabancı hakem konuşuluyor. İnsanı buna destek vermeye mecbur bırakıyorlar. Hocanın (Serkan Özbalta) atıldığı pozisyonda ben yanındayım. Pozisyonla alakalı, 'Hocam uyarı yapar mısın?' diyor. Hakem dönüp hocamızı atıyor. Buna anlam veremiyoruz."

        İkinci yarı oyun formasyonunda değişiklik yaptıklarını, ofansif oyuncuları oynattıklarını anlatan Akçeken, "Çünkü maçın gidişatı bunu gösteriyordu. Nitekim golü bulduk. 2, 3 de olabilirdi. İstediğimiz, arzuladığımız bir oyun oldu. Yüzde 70 oranında topa da sahip olduk. Bu maçı kazanabilirdik ancak önümüzdeki maçlara bakacağız. Bundan sonra bir periyot var. Genel olarak oyuncuların ortaya koyduğu performanstan memnunuz. Kazansaydık play-off için önemli bir galibiyet olurdu. Bundan dolayı biraz üzgünüz." diye konuştu.

        - Adanaspor cephesi

        Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise rakibi iyi analiz ettiklerini, maça kazanmak için çıktıklarını ancak 1 puan alabildiklerini söyledi.

        Maçın ilk yarısının dengeli geçtiğini dile getiren Keleş, "Bugün maçın genelinde savunma kısmını iyi yaptık ama hücum kısmında biraz daha beceriksizlik. Oyunu 1-0 iken bitirebilirdik." ifadelerini kullandı.

        Karşılaşmaya çıkan ilk 11'deki 9 oyuncunun ara transfer döneminde takıma katıldığına dikkati çeken Keleş, "Çok yeni bir kadroyuz ve bu takımın uyum sürecini bir an önce atlatmak istiyoruz. İlk 2 değişikliğimiz sakatlıktan olması oyunun genelinde bize biraz problemler yaşattı. Deplasmanda alınan 1 puan bizim için önemli. Bizim için her puan önemli ama kazanabilseydik daha iyi olacaktı. Bir umudumuz var, onu peşinden gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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