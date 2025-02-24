Çorum'da cezaevi firarisi havalandırma boşluğunda yakalandı

İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan U.S. (26) ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çorum'da cezaevinden firar eden hükümlü bir apartmanın havalandırma boşluğunda yakalandı.

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