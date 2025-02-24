Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da cezaevi firarisi havalandırma boşluğunda yakalandı

        Çorum'da cezaevinden firar eden hükümlü bir apartmanın havalandırma boşluğunda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da cezaevi firarisi havalandırma boşluğunda yakalandı
        ABONE OL

        Çorum'da cezaevinden firar eden hükümlü bir apartmanın havalandırma boşluğunda yakalandı.

        İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan U.S. (26) ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Hükümlünün Kale Mahallesi Lozanevler'de olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, U.S'yi apartmanın havalandırma boşluğunda yakaladı.

        Gözaltına alınan U.S, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Telefonla konuşan genç kadın 8. kattan düştü!
        Telefonla konuşan genç kadın 8. kattan düştü!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri dağıtıldı
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Almanya'nın yeni şansölyesi olmaya hazırlanan Merz kim?
        Almanya'nın yeni şansölyesi olmaya hazırlanan Merz kim?
        Kız isteme kavgası: 3 ölü, 24 gözaltı
        Kız isteme kavgası: 3 ölü, 24 gözaltı
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        Trafik kazasında engelli kalan kişi, başka bir kazada öldü
        Trafik kazasında engelli kalan kişi, başka bir kazada öldü
        Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        Çok zenginler ama az güvenilirler
        Çok zenginler ama az güvenilirler

        Benzer Haberler

        Çorum'da avlanmaya giden genç kazara kendini vurdu
        Çorum'da avlanmaya giden genç kazara kendini vurdu
        Çorum'da yüzeyi buzla kaplanan Yeşil Göl ziyaretçilerini ağırlıyor
        Çorum'da yüzeyi buzla kaplanan Yeşil Göl ziyaretçilerini ağırlıyor
        Çorum'da yol kenarındaki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da yol kenarındaki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da eve silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
        Çorum'da eve silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
        Çorum'da 2 aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Çorum'da 2 aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçının ardından
        Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor maçının ardından