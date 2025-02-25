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        Çorum'da iş yeri yangını

        Çorum'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:28 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:49
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        Çorum'da iş yeri yangını
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        Çorum'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gazi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren tantunicide yangın çıktı.

        Çalışanların müdahale etmeye çalıştığı yangın söndürülemeyince 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

        İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının iş yerinin bacasına kaynak yapıldığı esnada çıktığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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