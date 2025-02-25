Çorum'da yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı

Ekipler, yaralı baykuşu besledikten sonra İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine teslim etti.

Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekke Dağı mevkisinde devriye gezerken yaralı ve bitkin bir baykuş buldu.

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