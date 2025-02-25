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        Çorum'da yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, jandarma ekiplerince bulunan yaralı baykuş tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 19:08 Güncelleme: 25.02.2025 - 19:16
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        Çorum'da yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, jandarma ekiplerince bulunan yaralı baykuş tedavi altına alındı.

        Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekke Dağı mevkisinde devriye gezerken yaralı ve bitkin bir baykuş buldu.

        Ekipler, yaralı baykuşu besledikten sonra İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine teslim etti.

        Baykuşun burada tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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