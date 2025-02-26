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        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından "silah ve mermi ticareti operasyonu" açıklaması

        Çorum merkezli 29 ilde yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 30 ruhsatsız tabanca, 56 bin 100 tabanca fişeği, 7 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 2 el yapımı patlayıcı madde, 2 el telsizi, çelik yelek, 4 havan topu parçacığı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 17:13 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:13
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        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından "silah ve mermi ticareti operasyonu" açıklaması
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        Çorum merkezli 29 ilde yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 30 ruhsatsız tabanca, 56 bin 100 tabanca fişeği, 7 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 2 el yapımı patlayıcı madde, 2 el telsizi, çelik yelek, 4 havan topu parçacığı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Çorum'dan farklı illerdeki kişilere kargo aracılığıyla silah ve mühimmat gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Soruşturma kapsamında, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununu ihlal ettiği belirtilen şahısların takibe alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yapılan teknik takip ve elde edilen diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, Çorum merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon yapılmış, yapılan operasyon neticesinde, 30 ruhsatsız tabanca, 56 bin 100 tabanca fişeği, 7 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 2 el yapımı patlayıcı madde, 2 el telsizi, çelik yelek, 4 havan topu parçacığı ve bir miktar uyuşturucu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Soruşturma kapsamında 6'sı tutuklu olmak üzere 78 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 17 şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle devam etmekte olup, gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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