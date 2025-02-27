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        Çorum'da, Suriye'deki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı

        Çorum'da Kafkas Kültür Derneği, Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma, Arama Kurtarma Derneğince Suriye'deki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:32
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        Çorum'da, Suriye'deki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı
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        Çorum'da Kafkas Kültür Derneği, Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma, Arama Kurtarma Derneğince Suriye'deki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı.

        Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Burhan İlhan, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu'nun, tarih boyunca medeniyetlerin kesiştiği, savaşların yaşandığı, göçlerin kavşağı olduğunu, jeopolitik konumu nedeniyle de emperyalist güçlerin iştahını kabarttığını belirtti.

        Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi imparatorluklara ev sahipliği yapan Anadolu'da insanların barış ve dayanışma içinde yaşamaya tarih boyu devam ettiğine dikkati çeken İlhan, "Çünkü tarih boyunca bu topraklar dünyadaki tüm mazlumların sığınağı, acıların ve gözyaşlarının dindirildiği, kardeşliğin ve sevgi tohumlarının ekildiği ve yeşerdiği bir coğrafya olmaktan hiç vazgeçmemiştir. Bundan 158 yıl önce anavatanımız Kafkasya'daki soykırım nedeniyle Çorum'a sığınan atalarımıza Çorumluların gösterdiği misafirperverlik ve yüce gönüllülüğe karşılık olarak Sultan Abdülaziz'in gönderdiği parayı, 'Onlar bizim kardeşimiz, kardeşe ev açmanın bedeli mi olur?' diye iade etmiş, Sultan Abdülaziz de Çorumlular için Ceride-i Havadis'te teşekkürname yayınlatmıştır." ifadelerini kullandı.

        Çorum halkının tarihten aldığı ilhamla, Ortadoğu'daki savaşlardan kaçan mültecilere kardeş muamelesi yaparak yiyeceğini, evini paylaşmaya devam ettiğinin altını çizen İlhan, şunları kaydetti:

        "Çerkes sürgünü ile savaşı, acıyı, toplama kamplarını ve soykırımı yaşamış bir halkın çocukları olarak bizler gönül coğrafyamızın birçok yerinde ve en yakınımızda, Suriye'de, Gazze'de yaşanan trajediyi çok daha derinden hissediyoruz. Bu nedenle Çorum Kafkas Kültür Derneği, KAFFED ve ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma, Arama Kurtarma Derneği işbirliğiyle Suriye'deki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için bir yardım kampanyası başlattık. Savaşın ve zor koşulların pençesindeki Suriye halkına bir umut olmak için hep birlikte el ele verelim. Kampanyamıza yapacağınız her türlü destek, oradaki kardeşlerimizin hayata tutunmasına vesile olacaktır. Tarihimizden aldığımız minnet, ilham ve sorumlulukla birlik olmaya, kardeşliğimizi göstermeye, yaraları sarmaya devam edelim. Acıları hep birlikte dindirelim."

        İlhan, yardımların nakdi olarak toplanacağını ifade ederek, kampanyaya destek olmak isteyenlerin derneklerle iletişime geçebileceklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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