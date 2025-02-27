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        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:43 Güncelleme: 27.02.2025 - 19:11
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        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Çorum-Yozgat kara yolunda Tuğba D. (34) idaresindeki 34 CKS 299 plakalı otomobil, Sincan köyü yakınlarında takla atarak karşı şeride devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Gülçimen Ö. (36) ve M.B. (14) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazanın, sürücünün aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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