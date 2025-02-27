Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Çorum-Yozgat kara yolunda Tuğba D. (34) idaresindeki 34 CKS 299 plakalı otomobil, Sincan köyü yakınlarında takla atarak karşı şeride devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Gülçimen Ö. (36) ve M.B. (14) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın, sürücünün aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu meydana geldiği iddia edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.